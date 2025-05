Passageiro fica preso entre porta e plataforma de trem e morre em SP

A morte foi confirmada pela ViaMobilidade, mas detalhes sobre a ocorrência não foram divulgados. ''Todos os esforços da concessionária estão concentrados na identificação da vítima, que não portava documentos, e de seus familiares para prestar o suporte necessário'', disse a concessionária que administra a linha. Em nota, a empresa também afirmou colaborar com as autoridades e apurar as circunstâncias do ocorrido.

Acidente causou lentidão no serviço, que já foi normalizado. Passageiros relataram plataformas lotadas no sentido Chácara Klabin, escadas rolantes desligadas e maior tempo de parada nas estações.

Caso não foi isolado

0:00 / 0:00 Siga UOL Notícias no

No mês passado, uma mulher precisou de atendimento médico após ficar com a perna presa no vão entre um trem da linha 11-Coral da CPTM e a plataforma. O caso aconteceu na estação Brás, na região Central de São Paulo. Testemunhas disseram que a mulher foi empurrada por um ambulante, mas a informação não foi confirmada oficialmente pela CPTM.

Ela precisou de ajuda do Corpo de Bombeiros para ser retirada do local. Antes do socorro, a mulher foi amparada por pessoas que estavam no local. Vídeos publicados nas redes sociais mostraram que a perna dela ficou presa quase até o joelho.