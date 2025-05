Falhas no monotrilho obrigam passageiros a trocar de trem duas vezes em SP

Alguns passageiros se assustaram com a aproximação do 3º trem. Eles temiam uma batida contra o vagão em que estavam. Com isso, uma pessoa acionou o dispositivo de emergência e, em seguida, os passageiros retornaram à passarela. Usuários registraram os momentos nas redes sociais. Alguns demonstravam preocupação, dizendo que os trens poderiam colidir. Apesar do susto, não houve colisão e ninguém se feriu.

Sindicato dos Metroviários atribuiu o problema à ausência de operador na composição do monotrilho. Um panfleto divulgado pela entidade afirma que, caso o trem tivesse um operador, não seria necessário que os passageiros tivessem de andar pela passarela de emergência, pois o operador poderia conduzir o trem até a estação mais próxima.

Em nota, o Metrô informou que, das 13h às 14h, os trens circularam com restrição de velocidade devido à necessidade de transbordo dos passageiros de um trem com falha entre as estações Oratório e São Lucas para outra composição que vinha em seguida. "Os passageiros acionaram o dispositivo de emergência do trem sem aguardar as orientações do Metrô e desceram à passarela de emergência. Imediatamente, outra composição foi enviada para atender aos passageiros e seguir viagem. Funcionários auxiliaram no processo, e todos os protocolos de segurança foram rigorosamente seguidos. Em ocorrências como essa, uma composição precisa se aproximar da outra, de forma segura, para realizar o transbordo dos passageiros."

Até o momento, o Metrô não comentou a afirmação do sindicato. Em caso de manifestação, este texto será atualizado.