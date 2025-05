Juíza pede que você monitore seu filho: 'Notei algo muito errado na escola'

UOL: A regulação das redes sociais ajudaria?

Cavalieri: É uma das questões mais urgentes que a sociedade precisa debater, e o Congresso implementar.

A gente é a favor do PL 2628, que já foi aprovado no Senado e enviado para a Câmara, porque protege crianças e adolescentes no ambiente virtual e não dá mais para rede social ser o único ramo empresarial no país acima da lei.

Não é possível que o TikTok mantenha no ar há anos esse desafio do desodorante. Uma criança morreu em 2022 por causa disso, e o conteúdo continua aparecendo e sendo impulsionado pelo algoritmo.

[Outra menina, Sarah Raissa Pereira de Castro, morreu no último dia 10 após inalar o aerossol do desodorante e sofrer parada cardiorrespiratória]

E também sou a favor da verificação etária para evitar que crianças usem redes sociais.