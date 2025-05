Acquaventura: como é o parque que acumula acidentes em PE

Os valores dos ingressos estão entre R$ 99,90 (para moradores de Tamandaré) e R$ 119,90 (para público geral). Há possibilidade do benefício de meia-entrada em ambos os casos. Segundo o site da empresa, há a expectativa de abrir em breve a possibilidade de hospedagem dentro do parque.

Canoa do muxima no Acquaventura Imagem: Divulgação

Foi em uma atração considerada "radical" que visitantes sofreram lesões. O advogado Fernando Araújo e a esposa, Luanna de Pinho Cavalcanti, sofreram o acidente enquanto desciam pelos tubos d'água num brinquedo chamado Canoa do Muxima —esse equipamento simula o redemoinho do Muxima, conhecido por histórias de pescadores. O advogado teve fissuras em três costelas. Já a mulher quebrou a clavícula, mas sem a necessidade de cirurgia até o momento. Foi nesse mesmo brinquedo que a técnica de enfermagem Maryana Maranhão, 20, sofreu uma fratura na clavícula e precisou passar por uma cirurgia. O casal de empresários Darling Nunes, 37, e Carlos Ulysses, 40 também sofreram lesões.

Ao entrar no tobogã, tem uma parte aberta, tipo um cone, e logo na entrada a boia virou. Ao virar, batemos cabeças e ombros. Como a pressão e velocidade da água arrastaram a boia, ficamos caídos dentro do tobogã, muito machucados. Ficamos com um galo enorme e muita dor.

Darling Nunes, 37, à coluna de Carlos Padeiro no UOL

Montanha-russa também foi alvo de denúncias. Nas redes sociais, Jaqueline Nascimento contou que foi arremessada para fora da atração, que também é considerada "radical".