Homem morto no metrô de SP tinha 3 filhos e faria 36 anos no domingo

No mês passado, uma mulher precisou de atendimento médico após ficar com a perna presa no vão entre um trem da linha 11-Coral da CPTM e a plataforma. O caso aconteceu na estação Brás, na região central de São Paulo. Testemunhas disseram que a mulher foi empurrada por um ambulante, mas a informação não foi confirmada oficialmente pela CPTM.

Ela precisou de ajuda do Corpo de Bombeiros para ser retirada do local. Antes do socorro, a mulher foi amparada por pessoas que estavam no local. Vídeos publicados nas redes sociais mostraram que a perna dela ficou presa quase até o joelho.

O que são as portas de proteção?

As portas de proteção são estruturas de segurança que se abrem e fecham em sincronia com as portas do trem. A abertura ocorre somente quando o veículo está parado na plataforma e o fechamento é precedido por um aviso sonoro.



O trem só pode partir quando essas portas estiverem fechadas e travadas. Essas barreiras visam evitar interferências de passageiros após o período de acesso aos trens e impedir quedas de pessoas e objetos nas vias. Elas são utilizadas também em metrôs asiáticos e europeus.

'Tragédia anunciada', diz sindicato

O Sindicato dos Metroviários de São Paulo aponta responsabilidade da ViaMobilidade pela morte. Em nota encaminhada ao UOL, os metroviários afirmam que deveria existir um sensor para impedir o fechamento das portas em caso de presença de pessoas.