Maior cratera de asteroide da América do Sul fica no MT e é maior que o RJ

Como cratera foi descoberta?

Primeiras imagens de satélite ajudaram a revelar uma "cicatriz" escondida no centro-oeste brasileiro. A formação, hoje conhecida como Domo de Araguainha, começou a ser notada na década de 1960, quando a Petrobras identificou uma estrutura circular incomum durante levantamentos geológicos. No entanto, não se sabia ao certo o que havia causado aquela anomalia. "A Petrobras identificou a presença de uma grande estrutura circular anômala e a batizou com esse nome, sem, contudo, atribuir uma origem específica à mesma", explica Crósta.

Imagem da cratera feita por satélite Imagem: Satélite Landsat NASA/imagem processada por Alvaro Crósta e cedida ao UOL

Geólogos brasileiros pensaram inicialmente em uma origem subterrânea. No início dos anos 1970, o então Departamento Nacional da Produção Mineral mapeou a área, atribuindo sua origem a uma intrusão ígnea — um fenômeno vindo do interior da Terra, de acordo com o professor.

Geólogos americanos viram do espaço o que outros não viram do chão. Com as primeiras imagens de satélite Landsat, dois pesquisadores norte-americanos sugeriram que se tratava de um astroblema — uma cicatriz deixada por impacto de um corpo celeste.