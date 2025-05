Médico é suspeito de matar esposa envenenada com ajuda da mãe em SP

Médico mantinha relação extraconjugal

No dia anterior à morte de Larissa, o suspeito teria ido ao cinema com a amante. Quando a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão no apartamento do casal, os investigadores também encontraram a mulher no local, que passou a ser investigada.

Motivação do crime, no entanto, continua sendo apurada. Os celulares da vítima, do médico, da sogra e da amante foram apreendidos e estão sendo analisados.

Polícia Civil também abriu uma nova investigação sobre a morte da irmã de Luiz Antonio, Nathalia Garnica. Ela morreu em fevereiro deste ano após um infarto. O delegado enfatiza que a morte das duas foram bastante semelhantes e, por isso, investiga a possibilidade de um envenenamento.

O que dizem as defesas

Defesa de Luiz nega que cliente tenha envolvimento na morte de Larissa. O advogado Julio Mossin disse que ainda não teve acesso aos autos, mas ''adianta que o Luiz não matou a esposa e nem concorreu para tanto''.