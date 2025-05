Botão ou sensor poderiam ter evitado morte de jovem em SP, diz especialista

De acordo com a ViaMobilidade, concessionária que opera a Linha 5-Lilás do Metrô de São Paulo, "mesmo após todos os alarmes visuais e sonoros, ele (a vítima do acidente) tentou entrar no vagão e acabou ficando preso no espaço entre as portas do trem e da plataforma".

As portas possuem um sensor de movimento de obstrução, mas ele funciona apenas para impedir que os trens partam com as portas abertas. Não há sensores no vão entre a porta da plataforma e a porta do trem, o que foi sugerido pelo especialista ouvido pelo Canal UOL.

Então, veja, há um espaço [entre a plataforma e o vagão], alguém poderia ficar preso lá. Já há precedentes. Deixar isso acontecer é algo que poderia ter sido evitado com o botão de emergência, com sensores e com a atuação pronta da operação e não deixar o trem partir. Foi a partida do trem que matou o rapaz. Não foi o fato de ter ficado preso [entre as portas]. Ele poderia estar vivo agora.

De hoje para amanhã, não, mas em uma ou duas, sim, [é possível fazer a instalação de botões de emergência ou sensores]. Estamos falando de dezenas de estações que precisariam desse sistema. Sergio Ejzenberg, professor, engenheiro e perito

Josias: Nikolas não pode apagar as digitais do Bolsonaro em caso do INSS

No UOL News, o colunista Josias de Souza afirmou que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que publicou vídeo ontem atacando o governo Lula (PT) em escândalo do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), não pode apagar as digitais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no desvio de dinheiro de aposentados e pensionistas.