Parque Água Branca: Agência reguladora de SP suspende obras de churrascaria

Churrascaria recebeu aval da concessionária Reserva Parques, que administra o local desde 2022. No entanto, deveria ter autorização prévia dos órgãos responsáveis pela preservação do patrimônio: o Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico), do governo estadual, e o Conpresp (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental).

Debate sobre obras desde março

Antes do contrato ser firmado, em março, técnicos questionaram se as cocheiras passariam por obras para instalação da churrascaria. A empresa respondeu que não faria obras, somente intervenções móveis no local. Tais intervenções, que são desmontáveis e não mexem na estrutura, não precisam de autorização dos órgãos de tombamento.

Construção de churrascaria temporária no Parque Água Branca é alvo de inquérito civil do MPSP Imagem: Matheus Manfredini/Cedido ao UOL

Em nova reunião, realizada no fim de abril, o Conpresp voltou a falar no assunto. Uma das integrantes da mesa do órgão ressaltou que as obras continuaram no local, mesmo sem apresentação de documentação requerida em reuniões anteriores pelo órgão.

Obra não cumpre interesse público ou social, afirmam parlamentares do PSOL. Em pedido enviado ao Ministério Público e à prefeitura, os deputados Luciene Cavalcante, Carlos Giannazi e o vereador Celso Giannazi afirmaram que a intervenção no local compromete a integridade do patrimônio histórico. Eles também pediram que irregularidades fossem investigadas e que o contrato de concessão do parque fosse fiscalizado para "averiguação de quebra contratual".