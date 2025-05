Chefe do PCC na fronteira com a Bolívia é preso em SP

Mesmo a distância, ele teria ordenado execuções de membros de facções rivais, além de coordenar rotas de tráfico internacional de entorpecentes. O grupo chefiado por ele agia na região de fronteira, especialmente nas cidades de Epitaciolândia (AC), Brasiléia (AC) e no Departamento de Pando, na Bolívia.

Paulo Baladeira era um alvo prioritário para a Polícia Civil do Acre, não apenas por sua extensa ficha criminal, mas pela influência que ainda exercia mesmo estando fora do estado Roberth Alencar, delegado da Polícia Civil do Acre

Baladeira já havia sido capturado em 2023 na cidade de Brasiléia (AC), na fronteira com a Bolívia. Na ocasião, o líder do PCC no Acre foi resgatado por um grupo armado que invadiu a delegacia da cidade. Durante a ação, o bando levou todas as armas da unidade policial. Depois, ele chegou a ser preso novamente, mas, mesmo monitorado com tornozeleira eletrônica, conseguiu fugir para São Paulo.

*Com informações da Agência Estado