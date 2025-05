'Gosto de esportes radicais', diz prefeito gravado 'dando grau' em MT

O prefeito de Mirassol d'Oeste (MT), Héctor Alvares Bezerra (União), compartilhou nas próprias redes sociais um vídeo dando grau na garupa de uma moto.

O que aconteceu

Vídeo foi gravado durante uma competição de grau e som automotivo. O evento, promovido pela própria prefeitura, aconteceu no domingo e premiou o autor das melhores manobras com R$ 1 mil. O passeio de Héctor foi guiado pelo vencedor da disputa.

Político aparece paramentado e chega a tocar o chão com a mão durante a manobra. "Prefeito do grau", diz legenda do vídeo, publicado na segunda-feira nas redes sociais.