Jardim Pantanal (SP): 4,3 mil famílias serão retiradas até 2029

Vídeos publicados nas redes sociais por moradores e ativistas mostram demolições. Em nota, a prefeitura informou que a ação foi pacífica.

Moradores foram orientados a procurar centro de assistência social. Em entrevista à TV Globo, os moradores afirmaram que foram multados em até R$ 5.000 e que tiveram o prazo de dois dias para deixar o local. Questionada pelo UOL, a prefeitura não respondeu sobre os valores da multa ou o tempo para desapropriação, mas afirmou que "uma equipe da Assistência Social esteve no local e orientou os moradores a respeito de acolhimento e atendimento social".

Casas ficavam perto do leito do rio Tietê. Ainda segundo a gestão municipal, os quatro imóveis demolidos —que não estavam habitados— e as outras oito casas que receberam a intimação estavam em área ocupada próxima ao leito do rio Tietê.

Ação foi a segunda do órgão na região naquele mês. Em nota, a prefeitura informou, ainda, que no início de fevereiro foi ao local para interditar um aterro ilegal. "Na ocasião, foi dado início a um trabalho de desobstrução do rio, que havia sido coberto por caminhões de terra, o que contribuiu para o alagamento de ruas do bairro", afirma o documento. O dono do terreno foi multado em R$ 3,2 milhões por crime ambiental e armazenamento irregular de combustível.

* Com reportagem de 20/02/2025