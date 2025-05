Quem é a jovem do 'RH do CV' que cadastrava criminosos e ostentava armas

Momento em que as três jovens são abordadas pela polícia no RJ Imagem: Reprodução/PCPA

Vigilância e prisão

A operação foi coordenada pela DRFC (Delegacia de Repressão a Facções Criminosas), unidade vinculada à DRCO (Divisão de Repressão ao Crime Organizado) da Polícia Civil do Pará. A delegacia é especializada no enfrentamento de estruturas criminosas armadas e atua em articulação com a Segurança Pública nacional. A ação também contou com o apoio da Secretaria Nacional de Segurança Pública.

A Polícia Civil fluminense realizou um intenso trabalho de monitoramento e vigilância para capturar Bianca. "Os agentes localizaram a mulher em uma casa ao lado de um ponto de venda de drogas, na comunidade Morubá, em Cabo Frio. Ela foi flagrada pelos policiais vendendo entorpecentes no local", informou o órgão, em nota. Segundo os agentes, ela estava refugiada no Complexo da Penha e, depois, na comunidade da Gardênia Azul, em Jacarepaguá. No dia anterior, ela e as comparsas buscaram se esconder na Região dos Lagos.

Autoridades de segurança classificaram a prisão como um golpe importante contra o CV no Norte do país. "Esta é uma importante prisão, tendo em vista que essa pessoa exercia uma função de liderança na organização no estado do Pará, mas que estava há muito tempo foragida no Rio", afirmou Ualame Machado, secretário de Segurança do Pará.

O delegado Breno Ruffeil, que coordena a DRFC, afirmou que a presa ostentava poderio bélico nas redes sociais. "A investigada ficou conhecida na imprensa nacional por ostentar um fuzil em um baile funk, no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro", disse. Ele também confirmou que Layane atuava no transporte de entorpecentes com discrição.