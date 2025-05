Vídeo mostra dupla de suspeitos abandonando carro de professora morta em SP

Carro foi abandonado 12 horas depois que o corpo foi encontrado. Os suspeitos estacionaram o carro na rua Ricardo Moretti, na Cidade Dutra, a 1 km do local onde o corpo de Fernanda estava.

Investigadores descobriram carro após denúncia de morador. Ele estranhou que o veículo estava estacionado há vários dias no mesmo local, com os vidros e as portas trancadas.

Polícia considera carro uma peça-chave para descobrir autoria do crime. No sábado, os policiais recolheram marcas de impressão digital, fios de cabelos e outros vestígios, além de usar luminol, uma substância que identifica manchas de sangue não aparentes. Um celular sem chip e uma faca também foram encontrados dentro do carro.

O caso é investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa). "Imagens de câmeras de segurança também são examinadas e as investigações prosseguem para esclarecer todos os detalhes do crime".

Entenda o caso

Fernanda Bonin, de 42 anos, foi encontrada morta no dia 28 de abril. O corpo estava próximo ao Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Havia sinais de estrangulamento, como um cadarço enrolado no pescoço. O laudo da necropsia não foi divulgado, mas a suspeita é de asfixia mecânica (estrangulamento).