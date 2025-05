Adolescente morre após levar tesourada de colega em escola particular de MG

Uma estudante de 14 anos morreu na manhã de hoje dentro do Colégio Livre Aprender, no Bairro Universitário, em Uberaba (MG), após ser atacada com uma tesoura por um colega.

O que aconteceu

Vítima foi atacada por outro aluno do 9° do colégio particular. A adolescente, que não teve a identidade divulgada, sofreu um golpe perfurocortante de tesoura e não resistiu. A informação foi confirmada pela prefeitura da cidade.

Um aluno do curso de Medicina prestou os primeiros socorros até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A equipe de resgate tentou reanimar a vítima, que não resistiu e teve a morte confirmada ainda no local.