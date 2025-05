Trem do Aeroporto de Guarulhos à CPTM tem nova data para começar a operar

Como será o serviço

Nova rede de transporte vai substituir ônibus que fazem trajeto entre os terminais 1, 2 e 3 do Aeroporto de Guarulhos e a estação da CPTM. O trajeto tem 2.700 metros de extensão. Assim como os ônibus, o Aeromóvel será gratuito.

Percurso total será de seis minutos. A Aerom (empresa responsável pela tecnologia) disse ao UOL que o tempo de espera entre os trens será o mesmo, de seis minutos.

Composições levarão até duas mil pessoas por hora, por sentido. Os Aeromóveis contarão com ar-condicionado, wi-fi e painéis de informações.

Operação e controle do Aeromóvel são 100% automatizados. O sistema funcionará em via elevada exclusiva, com uma tecnologia que move o veículo a partir de uma pressão controlada.