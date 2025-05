Bolsista é internada em SP após ataques racistas no Colégio Mackenzie

Menina era chamada de "cigarro queimado" e "lésbica preta". Em depoimento à Polícia Civil na segunda-feira, a mãe da vítima detalhou ataques racistas atribuídos a cinco estudantes do Mackenzie.

Família diz que notificou escola por racismo em 2024. Mãe de vítima disse que buscou ajuda psicológica na própria escola, mas que auxílio não ocorreu por falta de vagas. "Nenhuma providência foi adotada", disse a advogada Réa Sylvia, que representa os familiares da adolescente.

Quando tomou conhecimento do que vinha acontecendo com a sua filha em maio do ano passado, [a mãe da vítima] enviou e-mail à orientadora educacional denunciando os fatos. [Ela respondeu que] desconhecia esse tipo de prática no colégio", disse, em boletim de ocorrência registrado na segunda-feira.

Trecho de boletim de ocorrência obtido pelo UOL

Menina teria sido chantageada após ser obrigada a beijar aluno no banheiro. A ação teria sido gravada em vídeo por outros estudantes do colégio, que estariam ameaçando divulgar as imagens nas redes sociais. Contudo, a Polícia Civil ainda não teve acesso às imagens e só soube da existência do registro com base em conversas da vítima pelo WhatsApp.

Adolescente deve ser transferida para um hospital particular. A menina terá seu tratamento custeado pela escola, segundo a defesa da família. Procurado, o Colégio Mackenzie ainda não se manifestou sobre o caso. O espaço segue aberto para manifestações e o texto será atualizado assim que houver retorno.