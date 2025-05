Polícia investiga se mãe de bebê morta em AL refrigerou corpo após crime

A polícia investiga se o corpo da menina Ana Beatriz, morta pela própria mãe em Novo Lino (AL), foi refrigerado após o crime.

O que aconteceu

Estado de conservação do corpo da bebê levantou suspeitas da polícia. Segundo a PCAL, o nível de decomposição do corpo da menina não mostrava que ela estava há mais de quatro dias no local onde foi encontrado. As informações constam em inquérito concluído hoje.

Agora, policiais vão investigar se o corpo da bebê foi guardado em outro local antes de ser deixado no armário onde foi encontrado. Eles também vão investigar se Eduarda Silva de Oliveira, mãe da criança, contou com ajuda de terceiros na suposta manipulação do corpo.