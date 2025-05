Morte no metrô: como funcionam os sensores de segurança dos trens?

Um homem morreu ontem após ficar preso no vão entre as portas do trem e as de segurança da plataforma na estação Campo Limpo. Lourivaldo Ferreira Silva Nepomuceno, 35, foi arrastado pelo transporte da linha 5-Lilás, segundo relato de passageiros. Embora haja mecanismos para prevenir e evitar riscos, não havia sensores de presença no local do acidente.

Como o sistema funciona?

Tecnologias escaneiam a área. Existem mecanismos eletromagnéticos que atravessam o espaço entre a plataforma e o trem, com um sensor que capta o sinal de alguma interferência. Esse sinal é enviado em forma de código para o receptor do sistema, que é um computador especialmente projetado para esse fim. "Se esse código não bater, não chegar, se um dos sensores pifar, o trem para. Se tem uma pessoa, obstrui a passagem do código, e o trem não se move", explica Renato Giacomini, professor de engenharia elétrica da FEI (Fundação Educacional Inaciana).

Há diferentes tipos de sensores e o escaneamento pode ser por laser, infravermelho ou luz visível, e todos podem identificar a presença de uma pessoa no vão. O sistema para movimentação do trem trabalha com funções que combinam diferentes cenários. "Ele entende que se a porta está aberta, o trem para", diz o engenheiro. Um comando ao sistema que sinaliza a presença de algo entre a plataforma e o trem também faz com que ele não se mova. Segundo o professor, os sensores devem estar nas portas do trem e no vão que separa a composição da porta da plataforma.