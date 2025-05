Cidade em SP lidera: veja a lista das 10 cidades mais desenvolvidas do país

Estudo da Firjan (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro) analisou emprego, renda, saúde e educação nos 5.570 municípios do país e revela que 57 milhões de brasileiros vivem em municípios com baixo ou crítico desenvolvimento. Águas de São Pedro, em São Paulo, lidera o ranking nacional.

O que aconteceu

A Firjan divulgou nesta quinta-feira (8) a edição mais recente do IFDM (Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal), que avalia o nível de desenvolvimento de todas as cidades brasileiras com base em três áreas: emprego e renda, saúde e educação. Águas de São Pedro (SP) lidera o ranking nacional de 2023, com nota 0,8932.

A evolução do país foi significativa na última década, mas ainda desigual. Em 2013, apenas 0,2% dos municípios brasileiros estavam na faixa de desenvolvimento "alto". Em 2023, esse percentual subiu para 4,6%. No mesmo período, o índice médio do país passou de 0,4674 para 0,6067 — um avanço de quase 30%. Segundo o estudo, 99% das cidades melhoraram seus índices.