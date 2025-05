Homem que negociava joias roubadas por esquema da 'mainha do crime' é preso

A polícia apreendeu cerca de R$ 2,7 milhões em ouro e joias, além de R$ 157 mil em espécie. Três lojas clandestinas utilizadas para derretimento dos materiais preciosos tiveram o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) cassados. "O valor do ouro está aumentando e é mais rápido repassar ao mercado ilícito do que um celular, por exemplo. Então nosso trabalho é impedir essa compra desenfreada do ouro sem lastro que fomenta a prática de furtos e roubos de alianças no estado", disse o delegado Fernando David, da 3ª Delegacia da DIG.

As lojas na qual o indiciado comercializava o ouro foram alvo dos mandados de busca. Em um desses estabelecimentos, localizado no centro de São Paulo, foram encontradas 12 alianças intactas. O material é analisado pelas autoridades, que tentam localizar as pessoas que tiveram os pertences roubados. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, quem foi vítima dos criminosos também pode procurar a delegacia para reconhecer o objeto.

Além do detido, mais dez pessoas e 11 empresas são investigadas no esquema ilícito. Celulares e dispositivos eletrônicos também foram apreendidos.

Quem é a 'Mainha do crime'

A mulher conhecida como "mainha do crime" foi presa em 18 de fevereiro em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Ela é apontada como financiadora de crimes de roubos na cidade. Segundo as investigações, ela fornecia armamento para os criminosos e comprava objetos provenientes de roubos. A indiciada já tinha passagens pela polícia por porte ilegal de arma de fogo e receptação.

Ela tem a alcunha de "mainha" no mundo do crime devido à sua origem, no Nordeste. A informação consta no processo de execução criminal dela ao qual o UOL teve acesso, datado de março de 2023.