Motorista que matou jovens atropeladas em faixa de pedestres em SP vira réu

Defesa. O UOL buscou o advogado de Brendo e o espaço será atualizado se houver posicionamento. Em um contato anterior, os defensores afirmaram que as jovens atravessaram a via com sinal vermelho para pedestres. "Ainda que a velocidade do veículo não estivesse compatível com a da via, trata-se de uma fatalidade, cuja dinâmica completa será esclarecida por meio das investigações e da perícia técnica'', disse o escritório de advocacia Beserra Advogados falou.

Relembre o caso

Brendo foi preso em nove de abril pelo acidente que deixou duas jovens mortas em São Caetano do Sul. Isabela Priel Regis e Isabelli Helena de Lima Costa atravessavam a rua na faixa de pedestre quando foram atingidas.

Câmera de segurança gravou o momento do acidente. Nas imagens, é possível ver que elas estão conversando e não percebem a aproximação de um carro em alta velocidade. O semáforo estava mudando de verde para amarelo na hora da colisão.

Elas morreram no local. Com o impacto, as jovens foram arremessadas a mais de 50 metros.