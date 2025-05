Quem é juíza que defende que pais monitorem redes sociais dos filhos

Mãe de duas adolescentes, Vanessa decidiu que era necessário mudar a sua abordagem em relação aos crimes digitais. "Eu comecei a perceber que havia alguma coisa de muito errado na escola. Havia sofrimento de muitos alunos, e esse sofrimento era invisível. As crianças e adolescentes passavam por violência, eram negligenciados e ninguém via, nada acontecia. Ele só era visto quando cometia um ato infracional, quando ele deixava de ser vítima e se tornava agressor", contou em entrevista ao UOL.

Assim, a juíza passou a fazer parte do Movimento Desconecta. A proposta do grupo é apresentar nas escolas um compromisso que deve ser firmado pelos pais: só dar o primeiro smartphone na mão dos jovens a partir dos 14 anos e só permitir a criação de perfis nas redes sociais a partir dos 16 anos —para evitar que eles se tornem vítimas e/ou cometam cyberbullying, entre outras infrações.

A partir de então, Vanessa tornou-se muito ativa na campanha para banir totalmente os celulares nas escolas; proibição que, na cidade do Rio, entrou em vigor no início do ano escolar de 2024. Fora dos tribunais, ela passou a dar palestras, aulas e realizar conversas com pais para alertá-los sobre os perigos do uso da internet sem supervisão. Na sua experiência, é muito comum que pais não saibam a senha dos computadores dos filhos quando a polícia aparece à porta. Pelo menos metade também desconhece plataformas onde há muito conteúdo violento e pornográfico, como o Discord.

Havia uma comunidade de mais de mil adolescentes no Discord, que hoje eu acho que é a pior plataforma de todas e mais perigosa para a criança e adolescente, e eles faziam o seguinte: eles aliciavam meninas (...) Então, havia um grupo de meninos extremamente misógino, é um crime de ódio contra mulheres, eles obrigavam essas meninas a fazerem coisas, assim, horríveis. E eram meninas de 12, 13 anos. Vanessa Cavalieri, à Rádio Novelo

Juíza também criou um protocolo, o "Eu Te Vejo". O projeto de prevenção à violência escolar leva às escolas palestras a pais, professores e estudantes, além de iniciativas de diálogo com as secretarias de educação, para esclarecer como acontecem as infrações e crimes no universo digital —por exemplo, explicando aos jovens que filmar amigos se beijando em uma festa também é pornografia infantil.

Ela também defende uma política pública nacional para regular o acesso às redes. "Eu acho que o governo fez a sua parte, uma parte importante, que foi a proibição dos celulares nas escolas. A gente precisa da regulação das redes sociais, as plataformas e as redes precisam se responsabilizar pelo conteúdo criminoso que é postado, que elas não filtram. Precisamos de uma moderação ativa de conteúdo criminoso que seja eficaz. A que temos hoje não impede o acesso de crianças e adolescentes. Também precisamos de uma verificação etária eficiente, pois o sistema atual se baseia apenas na autodeclaração", justificou à Rádio Câmara, da Câmara dos Deputados.