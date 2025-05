Quem é médico suspeito de matar envenenada a esposa com ajuda da mãe em SP

Após a morte de Larissa, ele publicou uma sequência de fotos dela. ''Te amo, aonde quer que você esteja saiba que você me fez o homem mais querido, mais feliz e mais amado do mundo e quero ser para você sempre o seu melhor amigo, namorado, marido, companheiro, o amor da sua vida toda, assim como você é da minha'', escreveu em uma das publicações.

Médico tem três irmãos, mas um deles morreu. Nathalia Garnica, que foi candidata a vereadora de Pontal em 2024, morreu em fevereiro deste ano após um infarto. Após o caso de envenenamento de Larissa, a Polícia Civil abriu uma investigação para apurar a causa da morte da irmã.

Ele se especializou em ortopedia e traumatologia. Ele diz atuar na área de hipertrofia, emagrecimento, saúde hormonal, doenças crônicas e envelhecimento saudável. ''Realizo consultas para pessoas que querem uma melhor qualidade de vida, acompanhamento para o processo de emagrecimento, hipertrofia e manutenção de massa muscular, e terapia de reposição hormonal quando indicada'', descreve no LinkedIn.

O homem fez pós-graduação em Medicina do Esporte na Faculdade BWS. Também deu monitoria em aulas da mesma instituição de ensino. Já trabalhou na Sermed como plantonista e cirurgião ortopédico e, atualmente, atendia em um consultório particular no bairro Jardim Califórnia da cidade.

Suspeito tinha academia como hobby. ''Comecei a treinar com 15 anos e desde então a musculação virou minha terapia. Com o tempo, virou uma paixão, um estilo de vida e hoje atuo como Médico do Esporte'', contou no Facebook. Além dos próprios treinos, ele divulgava os avanços do corpo dos pacientes.

Entenda o caso

Luiz e a mãe, Elizabete Arrabaça, foram presos na terça-feira suspeitos de assassinato. Ontem a tarde, eles passaram por audiência de custódia e tiveram as prisões mantidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.