Seguranças do metrô têm poder de polícia em caso de crimes e acidentes?

Horas após a morte de um homem que foi prensado e arrastado no metrô de São Paulo na manhã de terça-feira, funcionários da concessionária que administra a linha limparam o local sob supervisão de seguranças da companhia. O procedimento teria sido feito antes da chegada da polícia científica, responsável pela perícia.

O que aconteceu

Lei prevê medidas policiais. Segundo a lei federal 6.149/74, os agentes do metrô podem adotar "medidas de natureza técnica, administrativa, policial e educativa" para garantir todo o funcionamento do local, a segurança dos passageiros e atuar na prevenção de acidentes, higiene e manutenção da ordem nas instalações.

Seguranças do metrô podem agir na ausência de autoridade policial. Diante de acidente, crime ou contravenção penal, os agentes podem atuar para remover os feridos para pronto-socorro ou hospital; prender em flagrante os autores dos crimes ou contravenções penais e apreender os instrumentos e os objetos que tiverem relação com o fato, entregando-os à autoridade policial competente; e isolar o local para verificações e perícias, se for possível e conveniente, sem que haja paralisação do tráfego.