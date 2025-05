'Sou bandido': quem é Celsinho Vintém, rival de Beira-Mar preso hoje

Ele é considerado o maior rival de Fernandinho Beira-Mar. Fundou a facção ADA nos anos 1990, quando já estava preso acusado de tráfico, roubo e organização criminosa.

Com base na favela Vila Vintém, na zona oeste do Rio, a ADA cresceu disputando território com o Comando Vermelho e com o Terceiro Comando Puro. O grupo se notabilizou por ações de assistencialismo em comunidades e uso extremo da violência. Nas últimas décadas, perdeu força, mas ainda mantém presença em favelas da capital fluminense.

Celsinho da Vila Vintém foi preso na manhã de hoje, no Rio Imagem: Reprodução/RecordTV

Fugas e deboche

Preso em 1990, Celsinho fugiu em 1996 e foi recapturado no mesmo ano. Dois anos depois, em 1998, fugiu do Hospital Penitenciário Fábio Macedo Soares vestido de policial militar, enquanto estava internado para a retirada de uma bala no braço. Há suspeita de que agentes penitenciários facilitaram a fuga mediante pagamento de R$ 1 milhão. Na época, cinco pessoas foram afastadas de suas funções. Permaneceu foragido até 2002, quando foi recapturado e voltou às manchetes.

Na recaptura, Celsinho foi fotografado sorrindo, algemado, e ironizou os lucros do tráfico. Disse que ganhava apenas "R$ 50 mil por semana", o que chamou de "merreca". A polícia, no entanto, estimava ganhos de até US$ 10 milhões por mês. Ao jornal O Globo, Celsinho afirmou: "Eu sou traficante. Vivo do tráfico. Sou bandido. Mas eu sou um cara devagar, não dou tiro na polícia. Eu fujo da polícia. Compro meu pozinho, minha maconha e vendo".