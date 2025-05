'Nos preparamos para o pior': casal constrói bunker para o fim do mundo

O plano inicial de André era construir um chalé com um abrigo subterrâneo. Com o terreno adquirido, ele e Maria decidiram colocar a ideia em prática, assumindo todas as etapas do projeto.

Maria e André já gastaram R$ 50 mil com bunker Imagem: Arquivo pessoal

Aprendemos praticamente tudo sozinhos, mas consultamos engenheiros para garantir que os cálculos estivessem corretos no início. Nunca imaginei que estaria misturando argamassa ou levantando paredes, mas acabamos nos envolvendo em cada detalhe. Eu brinco que a gente tinha um sonho, uma pá e um balde quando tudo começou.

Maria Elizia Soares

Os dois, que hoje ganham dinheiro como influenciadores, registram cada etapa da construção nas redes sociais, do planejamento inicial à instalação de placas solares e fixação do bunker no subsolo.

O conteúdo rapidamente viralizou. Com vídeos que mostram o dia a dia da obra, o casal atrai tanto curiosos quanto pessoas interessadas em construir seus próprios abrigos. Algumas postagens ultrapassam 5 milhões de visualizações.

Mesmo com parcerias e a monetização do TikTok, Maria estima que já gastaram cerca de R$ 50 mil no projeto.