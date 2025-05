Adolescente trans ganha direito a usar uniforme masculino em escola da PM

A PM respondeu ao ofício da defensoria afirmando que "não é necessário aval do Comando-Geral para o uso do uniforme". A mulher precisou apresentar um documento com firma reconhecida solicitando o uso do nome social do aluno e o estudante começou a usar o uniforme condizente com a própria identidade de gênero no fim de abril. A cidade do aluno não será divulgada para preservar a identidade dele.

Uniforme formal nas escolas da PMGO dividido por gênero. Alguns dos uniformes, como os para atividade física, são iguais para todos os adolescentes, mas em solenidades as vestimentas são diferentes e mulheres devem usar saias.

Direitos do aluno foram resguardados, diz PM. Em nota, o Comando de Ensino da Polícia Militar informou que adotou "procedimentos administrativos" para assegurar o respeito à identidade de gênero do aluno. O órgão também disse que usa o nome social e garante o uniforme compatível com a identidade de gênero do estudante.