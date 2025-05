Ex-mulher é presa por suspeita de mandar matar professora por ciúmes em SP

Homem preso ontem revelou à polícia que crime foi encomendado por Fernanda Fazio. Suspeito de assassinar a professora, o acusado não teve a identidade divulgada. A esposa da vítima já tinha prestado depoimento como testemunha e, a princípio, não era investigada como suspeita.

Primeira prisão no caso ocorreu após a polícia encontrar imagens que mostram casal abandonando o carro da professora. O veículo foi deixado em uma rua próxima ao Autódromo de Interlagos, zona sul de SP, no dia 27 de abril - mesmo dia do desaparecimento -, e Fernanda foi encontrada morta no dia seguinte.

Mulheres foram casadas durante oito anos, estavam separadas há cerca de um ano. Elas criavam, juntas, dois filhos e faziam terapia de casal em busca de reconciliação, segundo a polícia.

UOL tenta localizar a defesa da veterinária. A reportagem também tentou contatar Fazio por telefone e e-mail antes da prisão, mas não teve retorno. O espaço será atualizado se houver posicionamento.