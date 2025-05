Filho fica desesperado ao ver pai sem leito e leva sofá para hospital no PA

Um homem levou um sofá de casa para seu pai idoso, internado com AVC, no Pronto Socorro do Hospital Geral de Parauapebas (HGP) após reclamar que não existia local para acomodar os pacientes na última quarta-feira.

O que aconteceu

O vídeo mostra uma cadeira deteriorada e enferrujada. Essa cadeira era usada para descanso dos pacientes, e o filho do paciente reagiu indignado à situação. O filho entrou com o sofá na sala de atendimento, criticando a administração municipal pela falta de mobiliário adequado.

Durante a discussão, o idoso foi colocado no sofá trazido pelo filho. O móvel foi posicionado no fundo da sala para acomodar o paciente.