Frente fria deixa Sul em alerta máximo e avança para SP no fim de semana

Toda a região Sul do Brasil está em alerta para tempestades hoje e no fim de semana. O aviso também vale para parte de Mato Grosso do Sul e a área de divisa entre São Paulo e Paraná.

O que aconteceu

Mais da metade do Rio Grande do Sul está sob alerta máximo. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê até o fim desta manhã a possibilidade de mais de 150 milímetros de chuva em poucas horas e ventos de mais de 100 km/h. Entre as cidades sob alerta estão Pelotas, Bagé e Santa Maria.

Santa Catarina, Paraná e a região sul de Mato Grosso do Sul têm alerta de perigo. As regiões devem se preparar para ventos de até 100 km/h e chuvas de até 100 milímetros por dia. Há risco de quedas de árvores e alagamentos. No norte do Paraná e no extremo-sul de São Paulo o alerta é de "perigo potencial", com ventos de até 60 km/h e chuva de até 50 mm/dia. O alerta está em vigor até a noite de hoje.