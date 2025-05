Racismo em escolas tem segregação racial e bullying: 'Reflexo da sociedade'

A história da bolsista de 15 anos vítima de racismo no Colégio Mackenzie, em São Paulo, não é um caso isolado. Pelo país, há registros recentes de segregação racial em sala de aula e bullying digital contra alunos negros.

Violência é recorrente no ambiente escolar

Comissão antirracista de pais do Colégio Equipe vê relação com caso no shopping Higienópolis. Há um mês, dois alunos negros foram alvo de abordagem racista de uma segurança do local, perto do Colégio Mackenzie. O episódio mobilizou 500 manifestantes em um ato dentro do estabelecimento.

"Padrão inaceitável de racismo e negligência institucional", avalia a comissão. "É mais um caso de violência racial no bairro Higienópolis. Não há mais espaço para omissão", diz Priscilla Cabral, diretora de comunicação do Todos Pela Educação.