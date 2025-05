Bolsista serve à diversidade, mas escolas não acolhem: 'Sofrem em silêncio'

A grade curricular prioriza uma visão eurocêntrica em um país de maioria negra. Isso reflete a incapacidade de garantir uma educação de qualidade que corresponda à própria história do país. É preciso também que haja um compromisso de pessoas brancas em ações antirracistas para garantir uma política que não amplie as violências com as pessoas mais vulnerabilizadas.

Gabriel Maia Salgado, Instituto Alana

Combate à violência envolve punição a agressores. O fundador da Uneafro Brasil cita ainda a necessidade de monitoramento e avaliação em casos mais de racismo em sala de aula, com identificação e punição aos agressores. "Mas, principalmente em escolas particulares, não é o que acontece. Como é um negócio, as instituições costumam acobertar os fatos para manter a credibilidade da marca", diz Douglas Belchior.

Escola precisa destacar referenciais positivos sobre o local de origem do bolsista. "A instituição de ensino não deve só identificar as ausências de direito à educação, negligenciada durante a trajetória do bolsista. É preciso identificar características positivas naquele território e no ambiente cultural onde ele está inserido", diz Gabriel Maia Salgado, do Instituto Alana

Os bolsistas acabam mais expostos onde há uma maioria branca de famílias ricas e conservadoras, em um ambiente naturalmente violento e opressor com jovens negros. Mas eles só parecem estar sendo beneficiados. Na verdade, sofrem em silêncio, porque prestam serviço para a comunidade escolar, que tem essa demanda por diversidade. Como o coletivo não os acolhe, isso gera exclusão e um peso psicológico.

Douglas Belchior, Uneafro Brasil

As escolas particulares precisam adotar medidas para garantir a presença com dignidade para que bolsistas negros possam compor um espaço formado por uma maioria de pessoas brancas. Não permitir a reprodução do racismo nesse espaço é fundamental para a construção de uma identidade de pertencimento e fortalecimento de referências para todos os estudantes.

Gabriel Maia Salgado, Instituto Alana

O que se sabe sobre racismo no Mackenzie

Uma bolsista de 15 anos foi encontrada desacordada no banheiro do Colégio Mackenzie, em Higienópolis, bairro nobre de São Paulo. Segundo a família, ela vinha sofrendo ataques racistas e bullying desde o ano passado. Caso ocorreu há uma semana.