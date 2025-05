Cadela entra em ambulância e acompanha tutor atropelado até hospital no RS

Socorristas do Samu gravaram o momento em que uma cadela se recusa a sair do lado do tutor dela, um homem de 69 anos, que foi atropelado em Soledade (RS).

O que aconteceu

Animal entrou na ambulância após idoso ser estabilizado e colocado em maca dentro do veículo. O atropelamento foi na quinta-feira, na BR-386. Segundo Luiz Henrique Bohrer, responsável pelo socorro e pelo registro, a cadela estava ao lado do dono ainda na pista, logo após o acidente, tentando evitar a aproximação de pessoas.

Quando foram transferir o homem ferido até o hospital, socorristas decidiram levar a cadela junto. Luiz Henrique contou que ele e a colega Venilda Devitte tiveram medo de a cadela ficar abandonada ou de ser atropelada correndo atrás da ambulância, já que ela não saiu do veículo, mesmo após tentativas de terceiros.