Crise respiratória no Acre: governo declara emergência sanitária

Crianças e idosos são os principais afetados. A maior concentração de casos foi registrada em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Brasiléia. A secretaria informou que diferentes vírus respiratórios estão levando a internação de pacientes com diagnósticos de pneumonia e bronquiolite.

A Saúde do estado emitiu decreto com medidas para conter a crise. Decreto dá autonomia para a Sesacre (Secretaria de Estado de Saúde do Acre). Entre as medidas emergenciais, estão a possibilidade de contratação de profissionais e reforço de insumos como vacinas e medicamentos.

Estamos diante de um cenário desafiador, mas o decreto nos dá agilidade para proteger principalmente nossas crianças.

Pedro Pascoal, secretário de Saúde do Acre

Os principais vírus circulando no Acre são:

Sars-CoV-2;

Rinovírus;

VSR (Vírus Sincicial respiratório);

Influenza B e influenza A.

Veja os principais sintomas para a Bronquiolite para menores de 2 anos: