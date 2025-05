Familiares contestam versão de confronto após PM matar 7 jovens no Amapá

Familiares dos sete jovens mortos em uma ação policial em Macapá, no Amapá, no último domingo (4), contestam a versão oficial de confronto apresentada pela PM e dizem que as vítimas estão sendo injustamente criminalizadas.

O que aconteceu

Segundo parentes, o grupo foi abordado após futsal. Os jovens teriam deixado o ginásio do Trem Desportivo Clube para retornar para casa, mas foram mortos em uma abordagem policial.

Secretaria diz que houve denúncia de tráfico. Ao UOL, a Sejusp (Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública ) afirmou que "a ação policial foi motivada por denúncia de tráfico de drogas e presença de indivíduos armados".