'Foi o medo que a matou', diz sócio de empresária morta por marido PM em SP

Os dias finais

Bruno esteve com Amanda no fim de semana anterior ao crime, durante uma cerimônia religiosa. Os dois frequentavam a mesma religião. Segundo Bruno, Amanda pediu para trabalhar na cerimônia, para ficar longe do marido. "Ela estava leve, sorrindo, em paz".

Nos dias seguintes, a empresária voltou a relatar ameaças e medo. "Na segunda, na terça e na quarta, ela só falava disso. Que ele ia matá-la. Foi um terror. Minha esposa falava com ela o tempo todo pelo celular".

Bruno pede que o caso não seja esquecido. "A Amanda não pode ser esquecida. Foi o medo que matou ela. E outras mulheres ainda estão vivendo isso". "Se a Amanda tivesse conseguido romper o medo, talvez estivesse aqui com a gente, preparando o Dia das Mães. Foi o medo que matou ela".

Relembre o caso

Amanda chegou à clínica de dermatologia no bairro do Marapé na manhã do dia 7 de maio, para acompanhar a filha em uma consulta médica. Pouco depois, o sargento Samir Carvalho apareceu no local. A vítima já havia relatado ao círculo próximo que vivia sob ameaça e temia ser morta pelo companheiro.