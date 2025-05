Avó, mãe e neta são achadas mortas dentro de apartamento em Belo Horizonte

Três mulheres da mesma família foram encontradas mortas dentro de um apartamento em Belo Horizonte na tarde de ontem.

O que aconteceu

Corpos de avó, de 68 anos, da filha dela, de 42, e da neta, de um ano, foram achados pela polícia em cima da cama de um quarto. Elas estavam ao lado dos cachorros da família, que também estavam mortos. O caso aconteceu no bairro de Barro Preto, na região Centro-Sul da capital.

Síndica do prédio foi quem chamou a polícia. Ela foi procurada pela avó paterna da criança, que disse que não conseguia fazer contato com as mulheres. Ao subir até o apartamento das vítimas, ela sentiu um cheiro forte e ligou para a PM.