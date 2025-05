GO: 'PM fake' preso usava status para comer de graça e conquistar mulheres

Um homem de 27 anos foi preso em Goiânia (GO) por se passar por PM para obter vantagens, como refeições grátis e conquistar mulheres.

O que aconteceu

Homem foi preso ontem à tarde e com ele foram encontrados simulacros de arma e fardamentos. O "falso PM" é natural do Pará e não tinha passagens pela polícia. Ele tinha uniformes de várias unidades policiais do Estado, como Giro (Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva), Choque, Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas), Cod (Comando de Operações e Divisas), CPC (Comando de Policiamento da Capital) e CPE (Companhia de Policiamento Especializado).

Usava status de PM fake para obter vantagens em restaurante, com mulheres e simular operações. Ele morava em um lava-jato e vestia o fardamento para almoçar e jantar gratuitamente num restaurante próximo ao local. À polícia, o homem disse que status das roupas oficiais o fazia ter mais sucesso com as mulheres.