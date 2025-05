Motorista xinga e joga spray em mulher: 'Vagabundas não respeitam trânsito'

Uma mulher de 44 anos procurou a polícia após ser atingida por um spray disparado por um motorista de um carro de luxo em uma discussão de trânsito em São Paulo na tarde de ontem.

O que aconteceu

Agressões verbais começaram após mulher reduzir velocidade e indicar que entraria em um posto de gasolina na rua Caiubi, em Perdizes. Irritado, o motorista que vinha atrás dela começou a buzinar e xingá-la de "vaca" e "arrombada". Vídeo obtido pelo UOL mostra o xingamento "vagabundas não respeitam o trânsito". As informações foram dadas pela vítima, Janaina Oliveira, no registro de ocorrência feito no 23º DP de Perdizes.

A mulher entrou no posto com o veículo, mas desceu para gravar a placa do agressor ao perceber que ele continuava parado. O homem continuou a xingá-la enquanto ela fazia as gravações.