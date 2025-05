Tempestades derrubam árvores e muro de escola em SC; uma pessoa morreu

Um homem morreu atingido por uma árvore. Em Palmitos, os bombeiros foram chamados para socorrer uma pessoa presa debaixo de uma árvore. O homem tinha 51 anos e foi encontrado por volta das 15h de ontem, já sem vida.

Em Mondaí, o muro de uma escola caiu e feriu seis crianças, de forma leve. As crianças estavam em atividade no ginásio, quando uma forte rajada de vento derrubou parte do muro do local. Seis crianças tiveram ferimentos e foram encaminhadas ao hospital por precaução. O vendaval também causou queda generalizada de energia no centro da cidade.

Árvores caíram sobre as rodovias SC-386 e SC-163, nos municípios de Iporã do Oeste e São João do Oeste. Na mesma região, uma queda de árvore causou danos estruturais em uma casa. A área foi isolada e a moradora orientada a não permanecer no local. Foram feitos cortes de árvores também na região metropolitana de Florianópolis.

A Defesa Civil informa que ocorreu uma microexplosão atmosférica na cidade de Itapiranga. O fenômeno se caracteriza por uma forte rajada de vento que desce da nuvem em direção ao chão. O órgão não descarta a possibilidade de que um tornado tenha atingido a região. A frente fria segue em direção ao centro-leste do estado e ainda deve provocar tempestades, mas com menor intensidade.