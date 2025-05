Elefante-marinho foge do frio, surge no litoral da Bahia e causa alvoroço

Algumas pessoas dizem ser um leão-marinho e outras agora estão dizendo que é um elefante-marinho. Nos vídeos que assisti o animal não possui orelhas e não utiliza as nadadeiras posteriores para se locomover em terra , conta o especialista.

Os elefantes-marinhos são maiores, podendo superar 6 metros de comprimento. "Não é comum [a presença do animal], mas já tivemos esse tipo de aparecimento em outras ocasiões, porque animais migram", explica o professor Igor Cruz, do departamento de oceanografia da UFBA. Após analisar o porte do animal, ele entendeu que se trata de uma fêmea ou filhote macho.

Comum em regiões polares, o elefante-marinho foi flagrado na praia de Massaranduba durante frente fria que atingiu Salvador. Moradores se reuniram no calçadão para tentar identificar o animal, "é uma foca", apostou uma mulher em um vídeo que viralizou nas redes sociais. "É um leão-marinho", opinou outra.

O animal saiu do mar, desfilou pela areia e calçadão e retornou para a água. Testemunhas relatam que ele também foi visto em outros municípios localizados na baía de Todos-os-Santos, como Candeias, São Francisco do Conde e Nazaré das Farinhas, no Recôncavo Baiano.

Eles vivem em ilhas do Círculo Polar Antártico e na Patagônia. Com raras aparições no Brasil, quando acontece, é geralmente na região Sul, nas épocas mais frias do ano.

Elefante-marinho pode ter vindo da Argentina ou até da África do Sul. Embora a origem provável do animal seja a Argentina, o professor Igor Cruz explica que ele pode ter atravessado o Atlântico, já que também é visto com frequência na África do Sul.