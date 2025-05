Corpo de jovem que sumiu após show de Lady Gaga é achado no mar de Ipanema

O corpo do arquiteto Igor Sousa, 26, desaparecido desde o domingo no Rio de Janeiro, foi encontrado ontem no mar. A informação foi confirmada pela família dele em publicação nas redes sociais.

O que aconteceu

Corpo de Igor foi encontrado perto das Ilhas Cagarras, que ficam a 4 km da costa da praia de Ipanema. Ao UOL, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro confirmou que encontrou um corpo com as características da vítima no local, mas disse que aguardava a confirmação da identidade por parte do Instituto Médico Legal. A família, por sua vez, fez o reconhecimento do corpo ainda na tarde de ontem.

Igor foi ao Rio com o namorado para ver o show de Lady Gaga. Ele desapareceu no dia seguinte ao show, mesmo dia em que viajaria de volta para Goiás.