Professora envenenada reclamava de diarreia: como 'chumbinho' age no corpo?

Normalmente é um carbamato que dá sintomas como náusea, enjoo, vômito, sudorese, taquicardíaca e pode dar paralisia respiratória e até matar.

Rinaldo Tavares, professor de toxicologia clínica da UFF (Universidade Federal Fluminense)

Ele interfere no funcionamento do sistema nervoso autônomo. Pode ocasionar irregularidades nas atividades nervosas, neuromuscular, cardíaco, intestinal e até mesmo no sistema nervoso central.

O envenenamento por chumbinho pode ser fatal a depender das substâncias e da quantidade no corpo da vítima. Por ser um produto irregular, não é possível determinar quais substâncias além dos carbamatos e organofosforados podem estar no veneno. De qualquer maneira, ambos componentes químicos em pequenas doses podem ir se acumulando ao longo de dias antes de levar uma pessoa a óbito. A recomendação é que, se houver suspeita de envenenamento, é necessário recorrer ao médico urgentemente.

Não se acumula por muito tempo no organismo, mas dependendo da dosagem, pode se acumular [e levar à morte].

Rinaldo Tavares, professor de toxicologia clínica da UFF (Universidade Federal Fluminense)

No caso de Larissa, o veneno teria sido administrado ao longo da semana da morte dela. Em entrevista coletiva, o delegado Fernando Bravo informou que a professora de pilates contou a algumas amigas que estava se sentindo mal, com sintomas como diarreia — isso acontecia toda vez que encontrava com a sogra.

O crime

Motivação do crime continua sendo apurada. No dia anterior à morte de Larissa, o suspeito teria ido ao cinema com a amante. Quando a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão no apartamento do casal, os investigadores também encontraram a mulher no local, que passou a ser investigada. Os celulares da vítima, do médico, da sogra e da amante foram apreendidos e estão sendo analisados.