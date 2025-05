Após ex-esposa, terceiro suspeito por morte de professora em SP é preso

Entenda o caso

Fernanda Bonin foi encontrada morta no dia 28 de abril. O corpo estava em um terreno baldio ao lado da Avenida João Paulo da Silva, no bairro Vila da Paz, com um cadarço enrolado no pescoço.

Ela desapareceu na noite anterior. Em 27 de abril, saiu do apartamento onde morava para socorrer a ex-esposa, que supostamente tinha sofrido uma pane mecânica no carro na zona oeste da cidade. Os dois filhos do casal, de 6 anos, estavam no carro da suspeita.

Imagens mostram o carro da vítima sendo abandonando. O veículo foi deixado em uma rua próxima ao Autódromo de Interlagos, na zona sul, em 27 de abril, dia do desaparecimento.