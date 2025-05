'Não aguentava mais a escola', diz mãe de aluna internada após racismo

A família diz que notificou a escola por racismo em 2024. A mãe de vítima disse que buscou ajuda psicológica na própria escola, mas que o auxílio não ocorreu por falta de vagas. "Nenhuma providência foi adotada", disse a advogada Réa Sylvia, que representa os familiares da adolescente.

Quando tomou conhecimento do que vinha acontecendo com a sua filha em maio do ano passado, [a mãe da vítima] enviou e-mail à orientadora educacional denunciando os fatos. [Ela respondeu que] desconhecia esse tipo de prática no colégio", disse, em boletim de ocorrência registrado na segunda-feira.

Trecho de boletim de ocorrência obtido pelo UOL

A menina teria sido chantageada após ser obrigada a beijar aluno no banheiro. A ação teria sido gravada em vídeo por outros estudantes do colégio, que estariam ameaçando divulgar as imagens nas redes sociais. Contudo, a Polícia Civil ainda não teve acesso às imagens e só soube da existência do registro com base em conversas da vítima pelo WhatsApp.

Estamos empenhados em fazer com que o caso tenha o menor impacto possível na vida da vítima. A família espera que esse caso de racismo e bullying dentro da escola não fique impune.

Réa Sylvia, advogada da família da vítima

Colégio diz que prestou ajuda e segue dando acolhimento. Em nota, o Colégio Mackenzie informa que a estudante recebeu atendimento médico no dia 29 de abril e que a direção e a coordenação acolheram a mãe presencialmente minutos após o ocorrido e, nos dias seguintes, seguiram acompanhando a situação de perto. "A equipe de orientação educacional e a psicóloga escolar —que já acompanhavam a aluna e sua família— seguem prestando suporte com cuidado, escuta e responsabilidade. Assim, o contato e o apoio à família têm sido contínuos".