Carro é furtado dentro do prédio onde mora secretário de segurança de SP

Autor do furto não foi identificado até o momento. Guilherme Derrite não se manifestou publicamente sobre o episódio.

Secretaria de Segurança Pública do estado afirmou que tem atuado para combater o roubo e furto de veículos, especialmente na capital. De acordo com a pasta, "a Polícia Civil tem intensificado as investigações com foco na desarticulação de grupos criminosos, utilizando recursos de inteligência e tecnologia e realizando ações em desmanches e lojas de venda de peças automotivas para identificar receptadores, responsáveis por alimentar a cadeia ilícita por trás destes crimes".