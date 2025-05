Mulheres e crianças estão em mais perigo dentro de casa do que na rua

Segundo o Atlas da Violência 2025, divulgado na manhã de hoje no Rio de Janeiro e que tem como referência dados entre 2013 e 2023, mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência têm mais riscos de serem vítima de violência dentro de casa do que na rua.

O que diz o Atlas

A morte violenta é a principal causa de óbitos de jovens entre 15 e 29 anos no Brasil. Em 2023, 34% das mortes de jovens no país foram consequência de homicídios. Do total de 45.747 homicídios registrados no Brasil em 2023, 47,8% vitimaram jovens entre 15 e 29 anos.

A violência contra as mulheres segue sendo uma das principais problemáticas da segurança pública no Brasil. A maioria das vítimas conhece o autor do crime. 65,8% dos feminicídios aconteceram dentro de casa em 2023, aponta o Atlas.