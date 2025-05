Acusados de deformar pacientes, primo de Gusttavo Lima e mulher são soltos

Ao determinar soltura do casal, Marchionatti concordou com decisão anterior. No texto, juíza defendeu que prisões antes da conclusão do julgamento só devem ocorrer "quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e não for cabível a sua substituição por medidas alternativas mais brandas".

Ministro ordenou o cumprimento imediato de medidas cautelares. São elas: comparecimento mensal em juízo para prestar esclarecimentos; entrega de passaporte e proibição de deixar o país; proibição de ficar fora de casa por mais de oito dias sem comunicar a Justiça; proibição de ir até a clínica de estética e de atuar em atividades do ramo; proibição de manter contato com as vítimas e testemunhas; e proibição de divulgar procedimentos estéticos em redes sociais.

Quem é PC Segredo?

Paulo César Dias, conhecido como PC Segredo, é primo de Gusttavo Lima e foi o primeiro empresário a investir na carreira solo do cantor. Ele nasceu em Patos de Minas (MG). Gusttavo chegou a morar em sua casa no início da carreira.

Cantor já relatou que, em 2008, pensava em desistir da música quando PC o encontrou em Presidente Olegário (MG). O primo convenceu a se mudar para Goiânia e insistir no sucesso, com sua ajuda financeira. Foi quando a carreira finalmente engatou.

PC era próximo dos pais de Gusttavo, uma família pobre. Mas ele tinha uma loja de acessórios para celular, e por isso conseguiu mais recursos para investir no cantor.