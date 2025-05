Cratera causa trânsito na marginal; Nunes promete liberar faixa até quarta

A reabertura da cratera da Marginal Tietê, um mês após obras repararem o dano, está causando um intenso congestionamento na manhã de hoje. Ontem, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), prometeu liberar uma das três faixas da pista central até quarta-feira.

O que aconteceu

Interdição causava 50 km de congestionamento às 8h. Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), a lentidão segue no sentido Castello Branco desde a ponte Atílio Fontana e vai até a entrada das rodovias Bandeirantes e Anhanguera. Imagens da TV Globo mostraram uma longa fila de carros desde as 6h.

No momento, todas as três faixas da pista central estão interditadas e motoristas precisam pegar desvios. A CET recomenda que motoristas evitem o trecho. Em nota, a Companhia disse que os condutores com destino à rodovia Castelo Branco e marginal Pinheiros podem utilizar a região da Lapa, seguindo pela Ponte da Freguesia do Ó, avenida Ermano Marchetti, rua Nossa Senhora da Lapa, rua Pio XI, avenida Cerro Corá, avenida Queiroz Filho e ponte do Jaguaré.